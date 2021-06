Heute Free-TV-Premiere im Montagskino: „Stiller Verdacht“

Anzeige

Heute Abend feiert ein französischer Psychothriller mit „Willkommen bei den Sch’tis“-Star Kad Merad in der Hauptrolle Free-TV-Premiere im ZDF-Montagskino.

Die Franzosen können nicht nur Komödie: In dem Psychothriller „Stiller Verdacht“ von Regisseur Christophe Lamotte gerät ein Familienvater in Verdacht ein Mörder zu sein. Zu sehen ist die Free-TV-Premiere heute Abend im ZDF-Montagskino um 22.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung ist der Film 30 Tage lang in der ZDF-Mediathek abrufbar.

In die Hauptrolle schlüpft der französische Schauspieler Kad Merad, der in Deutschland vor allem durch die Komödie „Willkommen bei den Sch’tis“ bekannt ist. Der Psychothriller „Stiller Verdacht“ zeigt ihn allerdings in einem ungewohnten Genre. Darin spielt Kad Merad den Familienvater Thomas, der mit seiner Frau Alice Kertez (Laurence Arné) und dem gemeinsamen Sohn gut integriert in einem kleinen französischen Küstenort lebt. Alice und eine Freundin arbeiten dort zusammen als Ärztinnen. Thomas kam als Waisenkind aus Russland, hat aber sämtliche Kontakte dorthin abgebrochen.

Eines Tages bekommt Thomas jedoch eine polizeiliche Vorladung, kurz darauf folgt eine Hausdurchsuchung. Denn Kommissarin Sophie Lancelle (Géraldine Pailhas) verdächtigt ihn, ein lange gesuchter Familienmörder zu sein. Angeblich könnte er sich nach einer Gesichtsoperation vor seiner Heirat mit Alice eine neue Identität zugelegt haben. Von nun an gehen nicht nur Freunde und Kollegen auf Distanz, zudem erhält die Familie Drohanrufe. Bald steht Alices Zukunft als Ärztin auf dem Spiel. Weil sie sich von der Kommissarin anstacheln lässt, forscht Alice – tief verunsichert – selbst nach. Doch dann taucht völlig überraschend eine Zeugin auf, die Thomas Herkunft bestätigt. Löst sich der schlimme Verdacht damit in Luft auf?