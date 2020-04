Heute Free-TV-Start von „Better Call Saul“

Das ZDF einen echten Hochkaräter an Land gezogen: Die US-Hitserie „Better Call Saul“ läuft von diesem Freitag an bei den Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV, allerdings auf einem ziemlich späten Sendeplatz.

Am heutigen 17. April läuft die erste Doppelfolge, in der sich der Möchtegern-Anwalt Jimmy McGill in den windigen Winkeladvokaten und Unterwelt-Strafverteidiger Saul Goodmann verwandelt, der dem Publikum aus der Serien-Sensation „Breaking Bad“ bestens bekannt ist.

Die Free-TV-Premiere dieser von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeierten Show wird jedoch seltsamerweise im Nachtprogramm versendet. 0.45 Uhr ist nicht gerade die Primetime, sondern – mit Verlaub – ein etwas undankbarer Sendeplatz für einen Serienstart.

40 Folgen der Serie „Better Call Saul“ werden ab heute stets freitagnachts in Doppelfolgen als Free-TV-Premieren im ZDF gesendet.