Heute große „Terra X“-Show mit Kerner, Lesch und Steffens

Diesen Mittwochabend geht „Die große Terra X-Show“ mit Johannes B. Kerner in eine nächste Runde. Im Mittelpunkt der Ausgabe stehen die „Wunder der Welt“ – und reichlich Promis.

Zunächst einmal werden zwei Rateteams, mit Anja Kling und Wigald Boning sowie Linda Zervakis und Dietmar Bär, ein Duell in informativen Wissenspielen, um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck ausfechten. Außerdem präsentieren Promiente wie etwa Eva Padberg, Michaela May, Mirko Drotschmann, Sonja Zietlow und Wolke Hegenbarth in Einspielern die Themen der Sendung.

Im Studio ebenfalls wieder dabei an der Seite von Johannes B. Kerner: die „Terra X“-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens. Sie werden versuchen sicherzustellen, dass der Erkenntnisgewinn im Vordergrund stehen wird – trotz Showformat-Zwängen.

Los geht es um 20.15 Uhr im ZDF und in der Mediathek.