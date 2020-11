Heute großes Sportangebot im Free-TV

Anzeige

Sportfans bekommen an diesem Donnerstag eine ungewohnt große Auswahl an Topereignissen im frei zu empfangenden Fernsehen angeboten.

Das ZDF überträgt von 18 Uhr an die Handball-Nationalmannschaft. In der EM-Qualifikation trifft Deutschland in Düsseldorf auf Bosnien-Herzegowina.

Sport1 zeigt die Partien der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup im Free-TV. Zum Auftakt gibt es ab 19.30 Uhr das Duell gegen den eigenen Nachwuchs.

Fußballfans können später am Abend bei Nitro Fußball-Europapokal ohne zusätzliche Kosten schauen. Der zur RTL-Gruppe gehörende Nischensender überträgt am dritten Spieltag der Gruppenphase der Europa League das Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Slovan Liberec (21 Uhr).