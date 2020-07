Heute im SWR: Wie gut ist Nivea wirklich?

Anzeige

Nivea dürfte immer noch zu den bekanntesten Marken in jedem Haushalt gehören. Das SWR Fernsehen überprüft heute zur Primetime die Qualität der Kosmetikartikel.

Bei Nivea soll es sich um die umsatzstärkste Hautpflegemarke weltweit handeln. 93 Prozent der Weltbevölkerung kennen sie laut Hersteller Beiersdorf. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte soll nun in der Sendung „Marktcheck checkt…Nivea“ auf dem Prüfstand stehen.

Dabei will die Sendung unter anderem erklären, wie wirksam die Deos und Sonnencremes der Firma in Wirklichkeit sind. Auch die Inhaltsstoffe will der Marktcheck unter die Lupe nehmen. Und was hat es eigentlich mit den „Anti-Pollution“-Cremes auf sich, die die Haut vor Luftverschmutzung in Städten schützen soll?

Von 20.15 Uhr bis 21 Uhr läuft der große Nivea-Check heute im SWR Fernsehen sowie auf dem Marktcheck-YouTube-Kanal. In der ARD Mediathek kann der Beitrag ebenfalls ein Jahr lang gestreamt werden.