Heute im ZDF: EM-Qualifikation der Frauen gegen Griechenland

Heute steht das nächste Qualifikationsspiel für die Fußball-EM der Frauen an. Der Gegner Griechenland sollte ein leichter sein.

Das Fußballprogramm beginnt dabei schon am Nachmittag. Bereits ab 15:45 Uhr strahlt das ZDF das Spiel gegen Griechenland aus dem Sportpark in Ingolstadt aus. Als Moderator wird Sven Voss das Fernsehpublikum begrüßen. Kommentatorin des Spiels ist Claudia Neumann.

Die deutsche Mannschaft spielt gemeinsam mit Irland, Griechenland, der Ukraine und Montenegro in EM-Qualifikationsgruppe I um die Teilnahme an der Fußball-EM der Frauen 2022. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg führt die Gruppe mit einem Torverhältnis von 37:0 an. Deswegen sollte auch einem Sieg gegen Griechenland nichts im Weg stehen.