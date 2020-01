Heute in der „phoenix runde“: Bye, bye Britain – Was bringt der Brexit?

Das war’s! Nach 47 gemeinsamen Jahren ist Schluss. Am heutigen Tag verlässt Großbritannien die EU. Was jetzt kommt, das diskutiert die „phoenix runde“.

Nach fast fünf Jahrzehnten, skurrilen Debatten und zwei Neuwahlen ist der Brexit nun durch. Heute, am 31. Januar, verlassen die Briten die Europäische Union. Zunächst soll in der Übergangsphase bis Ende des Jahres mithilfe von Verträgen und Abkommen eine neue Beziehung zwischen der Insel und dem Kontinent entstehen. Zurück bleibt jedoch ein gespaltenes Land, Schottland denkt weiterhin an die Unabhängigkeit.

In der „phoenix runde“ heute Abend diskutiert Moderator Alexander Kähler mit Gästen wie Prof. Anthony Glees, einem Politikwissenschaftler von der University of Buckingham. Wie wird sich das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU verändern? Wie steht es um die gesellschaftliche und politische Einheit des Königreichs?

Die „phoenix runde“ mit dem Thema „Bye, bye Britain – Was bringt der Brexit?“ heute Abend um 22.30 Uhr auf phoenix.