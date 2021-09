Heute Live-Fußball auf ProSieben Maxx

Anzeige

Die Fußballstars von morgen starten ins U21-Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft 2023 – ab heute live auf ProSieben Maxx.

Junge Talente auf dem Weg in die Oberliga des Fußballs: Für die EM 2023 startet der amtierende U21-Europameister Deutschland in die Qualifikationsturniere. In den kommenden Tagen zeigt ProSieben Maxx deshalb vier Spiele der DFB-Junioren live. Zum Auftakt treten Stefan Kuntz und seine Schützlinge auswärts gegen San Marino heute am 2. September um 18.30 Uhr an und spielen am Dienstag, 7. September um 17.45 Uhr eine Partie gegen Lettland.

Stefan Kuntz setzt zum Start sowohl auf bewährte als auch frische Kräfte. So gehört unter anderem Abwehrjuwel Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum) zum Aufgebot der Fußballstars von morgen, während sich Fans im Angriff auf Shootingstar Youssoufa Moukoko (BVB) freuen dürfen. Darüber hinaus kann sich auch die Aufstellung von ProSieben Maxx sehen lassen. Denn die Partie gegen San Marino wird von Matthias Opdenhövel begleitet. Zudem steht ihm als Experte René Adler zur Seite. Beim Spiel gegen Lettland hingegen moderiert Christian Düren zusammen mit Markus Babbel.

Weitere Qualifikationsturniere für die EM 2023 finden am Montag, 6. September statt: einerseits die U20-Mannschaften in der Partie Deutschland gegen Norwegen um 14.45 Uhr, andererseits Deutschland gegen England in der U19-Gruppe um 17 Uhr.

Der ProSieben Maxx Spielplan:

Donnerstag, 2.09. um 18.30 Uhr San Marino – Deutschland (U21)

(U21) Montag, 6.09. um 14.45 Uhr Deutschland – Norwegen (U20)

(U20) Montag, 6.09. um17 Uhr Deutschland – Englan d (U19)

d (U19) Dienstag, 7.09. um 17.45 Uhr Lettland – Deutschland (U21)