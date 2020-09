Heute live im ZDF: Gelingt Deutschland gegen die Schweiz endlich der erste Nations-League-Sieg?

Anzeige

Im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz soll endlich der erste Sieg in der Nations League überhaupt gelingen. Das ZDF überträgt live.

Die Vorberichterstattung im Zweiten mit Moderator Jochen Breyer und Neu-Experte Per Mertesacker aus dem Basler St. Jakob-Park beginnt um 20.15 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

In der mittlerweile sechsten Partie soll endlich der erste Sieg für die deutsche Nationalmannschaft in diesem noch immer nicht ganz angenommenen und von vielen Seiten auch nicht recht verstandenen Wettbewerb herausspringen. Bislang gab es lediglich jeweils Niederlagen und Remis gegen die Niederlande und Frankreich (dies noch bei der ersten Nations-League-Austragung 2018) sowie ein weiteres Unentschieden am vergangenen Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien. Tragischerweise fiel dort der Ausgleich der Gäste erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Gegen die Schweiz wollen Jogis Jungs nun also heute Abend den viel beschworenen Bock umstoßen. Ob dies gelingt, ist live im ZDF zu verfolgen.