Heute MDR-Weihnachtsmarkt-Show und Late Talk mit Katrin Weber

In der Weihnachtszeit sendet das MDR Fernsehen live vom Erfurter Weihnachtsmarkt. Und Katrin Weber führt nächtliche Gespräche mit prominenten Gästen.

Am heutigen 7. Dezember um 20.15 Uhr präsentiert das MDR Fernsehen die TV-Show „Weihnachten bei uns“, live vom Weihnachtsmarkt Erfurt. Moderiert wird das Programm von Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde von der MDR Jump Morningshow. Bei der Weihnachtsfeier für die ganze Familie sind unter anderem Giovanni Zarrella, der Erfurter Kneipenchor, Maite Kelly, Santiano, Kerstin Ott und die gebürtige Erfurterin Petra Zieger zu Gast. Weihnachtsklassiker von Semino Rossi und Liedern von Jonas Monar und Philipp Dittberner sollen das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen weiter in Weihnachtsstimmung bringen. Außerdem schauen sich Sarah und Lars die Marktstände an und sprechen über originelle Geschenkideen.

Drei Städte aus Mitteldeutschland kämpfen an dem Abend auch noch um den letzten freien Platz bei der MDR-JUMP-Weihnachtsmarkttour. Wer den Platz bekommt, entscheiden die Zuschauer per Telefon. Und weil einen Tag vorher Nikolaus war, gibt es auch noch die eine oder andere weihnachtliche Überraschung.

© MDR/Stephan Flad

Im Anschluss an die Weihnachtsshow startet um 22.20 Uhr die neue Staffel von „Katrin Weber late night“ aus dem Leipziger academixer-Keller. In der ersten Folge am 7. Dezember hat sie City-Frontmann Toni Krahl und Kabarettist Tom Pauls zum Plaudern eingeladen. Lustige und teils sehr private Geschichten kommen zu Tage. So erfährt das Publikum etwa, wie Toni Krahl in den 80ern mal Prostituierte für berühmte Musiker beschafft hat und dass Tom Pauls die Moderatorin bei ihrem ersten Treffen einfach ignorierte.

Am 14. Dezember, 22.20 Uhr trifft Weber auf den Countertenor Jochen Kowalski und den Schauspieler Winfried Glatzeder. Einer der beiden hat wie die Moderatorin große Angst vor Zugluft, der andere ist begnadeter Hypochonder. Am 21. Dezember, 22.50 Uhr liefert sich Weber mit Desirée Nick ein Gefecht der spitzen Zungen. Ausgleichend wirkt der Trompeter Professor Ludwig Güttler. Die Highlights der drei Folgen laufen am 28. Dezember, 22.20 Uhr als Zusammenfassung.