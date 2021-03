Anzeige

Top-Eishockey im Free-TV: Sport1 zeigt in der zweiten März-Hälfte fünf Livespiele aus der NHL mit Leon Draisaitl, Tim Stützle & Co. Heute um Mitternacht treffen die Ottawa Senators auf die Vancouver Canucks.

Die deutschen Eishockeyspieler zeigen auch in dieser NHL-Saison wieder ihr Können. Das gilt nicht nur für das Aushängeschild Leon Draisaitl, sondern auch für Newcomer Tim Stützle oder Torhüter-Routinier Philipp Grubauer. Also hat Sport1 eine NHL-Offensive gestartet und zeigt in der zweiten März-Hälfte gleich fünf Livespiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Und das mit deutschem und US-amerikanischem Kommentar.

Heute: Duell der deutschen Rookies

Los geht’s in der heutigen Nacht auf Donnerstag live ab 0 Uhr im Free-TV. In wenigen Stunden treffen dann die Ottawa Senators auf die Vancouver Canucks und somit auch die beiden Rookies Tim Stützle und Marc Michaelis zum ersten Mal aufeinander. Beide kommen aus der Mannheimer Talentschmiede. Peter Kohl kommentiert das Match.

Buffalo Sabres vs. Boston Bruins

Das nächste Top-Spiel folgt dann am Samstag, wenn der 28-jährige Tobias Rieder und die Buffalo Sabres den sechsmaligen Stanley Cup-Champion, die Boston Bruins, empfangen. Sport1 zeigt das Duell am Samstag, 20. März, live ab 18 Uhr. Ab 20 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender Sport1+ dann das deutsche Duell der Colorado Avalanche mit Goalie Philipp Grubauer gegen die Minnesota Wild mit Nico Sturm.

Leon Draisaitl und Tim Stützle

Der 25-jährige gebürtige Kölner und MVP Leon Draisaitl spielt mit den Edmonton Oilers gegen die Montreal Canadiens. Und zwar in der Nacht auf Dienstag, 23. März, live ab 00.15 Uhr und in der Nacht auf Donnerstag, 25. März, live ab 00.30 Uhr. Auch wenn der Top-Spieler gleich zweimal in einer Woche gefordert ist, so befinde er sich in Bestform. Alleine in den vergangenen fünf Spielen sammelte Draisaitl zehn Scorerpunkte.

Ex-Mannheimer Tim Stützle und die Ottawa Sentators, die „Sens“, treffen dann auch in einem Heimspiel auf die Calgary Flames. Sport1 zeigt das Match am Mittwoch, 24. März, live ab 22 Uhr

Die NHL-Sendezeiten auf den Sport1 Plattformen im Überblick:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm Info Sport1 Donnerstag, 18. März (Nacht von Mi. auf Do.) 0 Uhr live Eishockey Live – NHL Ottawa Senators – Vancouver Canucks Regular Season Kommentator: Peter Kohl Sport1 Samstag, 20. März 18 Uhr live Eishockey Live – NHL Buffalo Sabres – Boston Bruins Regular Season Kommentator: Peter Kohl Sport1+ Samstag, 20. März 20 Uhr live Eishockey Live – NHL Colorado Avalanche – Minnesota Wild Regular Season Kommentator: Günter Zapf Sport1+ Sonntag, 20. März (Nacht von Sa. auf So.) 0 Uhr live Eishockey Live – NHL New York Islanders – Philadelphia Flyers Regular Season Originalkommentar Sport1 Dienstag, 23. März (Nacht von Mo. auf Di.) 00.15 Uhr live Eishockey Live – NHL Montreal Canadiens – Edmonton Oilers Regular Season Kommentator: Peter Kohl Sport1 Sport1+* Mittwoch, 24. März 22 Uhr live Eishockey Live – NHL Ottawa Senators – Calgary Flames Regular Season Kommentator: Günter Zapf *Originalkommentar Sport1 Sport1+* Donnerstag, 25. März (Nacht von Mi. auf Do.) 00.30 Uhr live Eishockey Live – NHL Montreal Canadiens – Edmonton Oilers Regular Season Kommentator: Peter Kohl *Originalkommentar Sport1+ Samstag, 27. März 20 Uhr live Eishockey Live – NHL Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights Regular Season Kommentator: Günter Zapf Sport1+ Sonntag, 28. März 18 Uhr live Eishockey Live – NHL Washington Capitals – New York Rangers Regular Season Originalkommentar Sport1+ Sonntag, 28. März 21 Uhr live Eishockey Live – NHL Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets Regular Season Originalkommentar Sport1+ Sonntag, 28. März 23.30 Uhr live Eishockey Live – NHL Boston Bruins – New Jersey Devils Regular Season Originalkommentar