Heute nur „Tatort“-Wiederholung im Ersten

Wer am heutigen Sonntag auf einen neuen „Tatort“-Fall wartet, wird sich vielleicht erstmal wundern: Der heutige Fall aus Dresden wurde bereits vor drei Jahren gelöst.

„Wer jetzt alllein ist“ wird am heutigen Sonntag aufgrund des verlängerten Pfingstwochenendes als Wiederholung ausgestrahlt – die neue Tatort-Folge läuft am morgigen Feiertag.

In dem 2018 erstausgestrahlten Dresdner Fall geht es um ein junges Mädchen, das erdrosselt im Umfeld einer Diskothek in der sächsischen Hauptstadt aufgefunden wird. Das neue Bremer Ermittlerteam startet am morgigen Pfingstmontag mit seinem ersten Fall „Neugeboren“ um 20.15 Uhr im Ersten.