Heute ProSieben Spezial: Deutschlands Weg aus der Corona-Krise

Helfer, Vorreiter, Überlebenskünstler und Nerds: Thilo Mischke zeigt dieses Wochenende die Menschen hinter den Nachrichten zur Corona-Pandemie im „ProSieben Spezial: Deutschlands Weg aus der Corona-Krise“.

Wie fühlt sich ein Sanitäter in Heinsberg, wenn er einen Diabetiker mit COVID-19 vor sich hat? An welcher Stelle schüttelt Katastrophenforscher Dr. Wolf Dombrowsky, seit 35 Jahren Berater für Politik und Wirtschaft, den Kopf? Und wann kann eine Ärztin am Drive-In für Corona-Tests trotz Dauerbelastung herzlich lachen?

Das alles versucht TV-Journalist Thilo Mischke im „ProSieben Spezial: Deutschlands Weg aus der Corona-Krise“, das die Menschen hinter den Nachrichten zur Corona-Krise in den Vordergrund rückt, zu zeigen. Ob Vorreiter, Zyniker, Vollblut-Helfer, Nerds oder Überlebenskünstler – hier kommt jeder von ihnen zu Wort.

Das „ProSieben Spezial: Deutschlands Weg aus der Corona-Krise“ läuft diesen Sonntag (19. April) um 18.10 Uhr auf ProSieben.