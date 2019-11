Heute Schumi-Abend auf RTL

Anlässlich des 25. Jubiläums seines ersten Formel1-WM-Titels sendet RTL an diesem Mittwochabend eine Doku, eine Ranking-Show mit Sonja Zietlow und ein „Stern TV“-Spezial.

Den Anfang macht „Die Michael Schumacher Story“ um 20.15 Uhr. In der Dokumentation wird Schumis erster Weltmeister-Titel im Jahre 1994 noch einmal genau beleuchtet. Wer sich noch erinnert, weiß genau, dass es ein relativ heikles Manöver gegen seinen Konkurrenten Damon Hill und eine gehörige Prise Glück war, die ihn zum ersten deutschen Weltmeister in der Formel 1 machten.

Auch RTL war an jenem Sonntagmorgen natürlich live dabei. Der Marktanteil lag damals über 75 Prozent. Schumachers Emporkommen war ohnehin der einzig triftige Grund für den Kölner Privatsender gewesen, so richtig in den Formel-1-Zirkus mit einzusteigen. Des Weiteren zeigt die Doku heute Abend eine umfassende Chronologie der Karriere der Kerpener Motorsport-Legende.

Die darauf folgende Rankingshow mit Sonja Zietlow zeigt darüber hinaus noch viele andere Meilensteine aus dem facettenreichen Leben des Rennfahrers: Von seiner Ferrari-Zeit, über das Comeback bei Mercedes, bis hin zu seinem tragischen Ski-Unfall vor mittlerweile fast sechs Jahren.

Bei dem „Stern TV“-Spezial ab 22.15 Uhr wird es schließlich um die zahlreichen Auftritte von Michael Schumacher bei „Stern TV“ gehen.