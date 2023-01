„heute-show“: Dann kommt Welke aus der Winterpause

Anzeige

Derzeit lassen neue Folgen der im ZDF noch auf sich warten: Mit einer „heute-show“-Spezialsendung soll der Einstand für das Jahr 2023 folgen, Moderations-Urgestein Oliver Welke fehlt zunächst jedoch.

Die „heute-show“ geht zum Jahreswechsel traditionell in eine mehrwöchige Winterpause. Die letzte reguläre Folge sendete das ZDF am 9. Dezember 2022, am 16. Dezember lief der „heute-show“-Jahresrückblick. Seitdem müssen sich Welke- und Satire-Fans, die nach neuen Inhalten lechzen, gedulden. Zumindest werden abseits kleinere Häppchen, die über die ZDF-Mediathek und Social-Media-Kanäle verteilt.

Am 20. Januar kommt die „heute-show“ ohne Welke zurück

Am 20. Januar ist es dann aber auch im Fernsehen wieder soweit und die „heute-show“ kehrt zu ihrem üblichen Sendeplatz am Freitag um 22.30 Uhr zurück – allerdings noch nicht regulär und vorerst ohne den langjährigen Moderator Oliver Welke. Stattdessen sendet das ZDF eine Spezialsendung mit den Sidekicks Lutz van der Horst und Fabian Köster unter dem Titel „Deutschland kriegt die (Energie)-Krise“. Dabei gehen van der Horst und Köster der Frage nach, was in der deutschen Energiepolitik schieflief, schiefläuft und noch schieflaufen wird.

Die nächste reguläre Ausgabe nach der Spezialsendung zur Energiekrise kommt dann am 27. Januar um 22.30 Uhr im ZDF. Dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder mit Oliver Welke auf dem Moderations-Stuhl der „heute-show“.