„heute-Show“ meldet sich aus der Sommerpause

Das ZDF zeigt neue Folgen des „heute-Show Spezial“ der Anarcho-Blödel Lutz van der Horst und Fabian Köster.

Seit Anfang Juni befindet sich die „heute-Show“ in der Sommerpause. In zwei neuen Spezial-Folgen machen sich Fabian Köster und Lutz van der Horst nun aber auf die Suche nach den relevantesten politischen und gesellschaftlichen Themen in Deutschland – am Freitag, den 12. August, um 22.30 Uhr, und am Freitag, den 2. September, und 22.30 Uhr werden die Sendungen im ZDF gezeigt und sind dann in der Mediathek abrufbar.

„heute-Show“ kommt Anfang September mit neuen Ausgaben zurück

„Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?“: In einem garantiert rauschfreien „heute-Show spezial“ klären die Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst am 12. August die zentralen Fragen rund um das Thema „Hanf“. Der alte Hippie-Spruch dürfte bald obsolet sein, denn es sollen der Konsum und die Abgabe von Cannabis legalisiert werden. Die Ampel-Regierung ist in dieser Frage uneins und der gesellschaftliche Streit um die Freigabe von Cannabis am Siedepunkt. Grund genug, die politischen Differenzen offenzulegen sowie satirisch-kritisch auf das neu entstehende Geschäftsfeld der Cannabisprodukte zu blicken. Fabian Köster meint dazu: „Wir machen keine Ferien, wir drehen ein ‚heute-show spezial‘ zum Thema Cannabis: Mit anderen Worten, wir machen Ferien.“

Cannabis und die Bundeswehr

Mit „Puma, Marder und Co. – Der große BW-Check“ folgt am 2. September ein weiteres Sommer-„heute-Show spezial“. Darin untersuchen Fabian Köster und Lutz van der Horst den Zustand der Bundeswehr. Ab Freitag, den 9. September übernimmt dann wieder Oliver Welke mit der „heute-Show“ immer freitags um 22.30 Uhr.

