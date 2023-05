ZDF: Letzte „heute-show“ vor Sommerpause 2023 schon bald

Anzeige

Das populäre ZDF-Satireformat „heute-show“ geht 2023 früher als letztes Jahr in die Sommerpause. Die Pause dauert diesmal 14 statt 13 Wochen.

Die letzte „heute-show“-Sendung mit Oliver Welke (57) vor der Sommerpause werde am 2. Juni ausgestrahlt, teilte ein Sendersprecher mit. „Die erste reguläre ‚heute show‘ nach der Sommerpause“ sei dann am Freitag, 8. September, geplant. Erneut gibt es aber in der Zwischenzeit Spezial-Folgen: und zwar am 9. Juni sowie am 25. August und 1. September.

„heute-Show“ diesmal mit längerer Sommerpause

Ist noch eine Woche länger zu sehen als Oliver Welke: Jan Böhmermann und sein „ZDF Magazin Royale“. © ZDF/Ben Knabe

Das am späten Freitagabend nach der „heute-Show“ laufende „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann (42) geht diesmal erst am 9. Juni in die Sommerpause – fast zwei Wochen später als 2022 und gut einen Monat später als 2021.

