„heute-show“ startet diese Woche mit Spezial-Ausgabe aus der Sommerpause

Anzeige

Für die Spezialausgabe sind die „heute show“-Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst unterwegs in deutschen Schulen. Die erste „richtige“ Ausgabe lässt aber noch ein bisschen auf sich warten.

Bevor die beliebte Nachrichtensatire aus der Sommerpause kommt, schickt Anchorman Oliver Welke seine beiden Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster für ein „heute-show spezial“ in verschiedene Bundesländer, um über die deutsche Bildungsmisere in Zeiten der Coronapandemie zu berichten. Dabei legen die Reporter den Coronazeiten-Hygienefinger in die Sanierungswunden, wie das ZDF mitteilt.

Das Ergebnis: eine unterhaltsame Reportage aus den Untiefen der Klassenräume Deutschlands – am Freitag, 4. September, um 22.30 Uhr im ZDF. Im Studio stehen neben dem obligatorischen Host Oliver Welke auch Martina Hill, Dietrich Hollinderbäumer, Martin Klempnow und Dietmar Wischmeyer zur scharfen Analyse bereit.

Die erste reguläre Folge wird am 11. September, um 22.30 Uhr, laufen.