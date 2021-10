Heute Sondersendung zum Sturm Ignatz

Anzeige

Ignatz hält Deutschland zur Zeit vielerorts in Atem. Der Sturm braust mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern übers Land und verursacht dabei teils erhebliche Schäden.

Das WDR-Fernsehen sendet daher heute ab 17 Uhr eine Sonderausgabe von „WDR Aktuell“ zum Sturm Ignatz in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Schalten ins Land NRW werden Reporter über die Auswirkungen des Sturmtiefs besonders auf den Straßen- und Bahnverkehr berichtet. So hat die Deutsche Bahn soeben den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen komplett eingestellt. Die Moderation der Sendung hat Elizabeth Schoo.

Der Deutsche Wetterdienst warnt derweil landesweit vor Sturmböen, in Höhenlagen vor Orkanböen. Sogar „kurzlebige Tornados“ könnten entstehen. In der Nacht können im Küstenbereich weiter starke Sturmböen auftreten, exponiert schwere Sturmböen (Windstärke 10). Ansonsten soll später jedoch zumindest eine vorübergehende Windabnahme eintreten.

Auch das ZDF führt den Sturm Ignatz aber unter den Themen des Tages für die „heute“-Nachrichten. Auch in den News auf anderen Kanälen ist Ignatz das beherrschende Thema. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch keine weitere Sondersendung angekündigt.

Der WDR ist aber auch ein gebranntes Kind in Bezug auf Unwetter. Bei der Flutkatastrophe im Juli wurde lautstark Kritik an der Sendeanstalt und ihrer ungenügenden Berichterstattung geübt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Sollten weitere Sondersendungen zum Sturm Ignatz angekündigt werden, wird dieser Artikel schnellstmöglich aktualisiert.

Quelle: WDR / DWD