Heute Themenabend zu Kindesmisshandlung im ZDF

Mit einem Themenabend möchte das ZDF an diesem Montag auf Kindesmissbrauch aufmerksam machen.

Heute Abend (18. November) zeigt das ZDF um 20.15 Uhr das Drama „Stumme Schreie“. Der Film entstand auf Grundlage des Sachbuches „Deutschland misshandelt seine Kinder“. Im Anschluss um 21.45 Uhr sendet das ZDF die Dokumentation „Tatort Kinderzimmer“ von Liz Wieskerstrauch. In Deutschland werden jährlich mehr als 200.000 Kinder misshandelt, meistens in der eigenen Familie.

In dem Prime-Time-Drama bekommt die junge Ärztin Jana Friedrich (Natalia Belitski) in ihrer Facharztausbildung eine befristete Stelle im renommierten Berliner Institut für Rechtsmedizin. Dabei wird sie während ihrer Arbeit mit einer Vielzahl von verletzten und misshandelten Kinder konfrontiert. Als ein Säugling durch ein Schütteltrauma zu Tode kommt, mischt sie sich gegen den Rat ihres Mentors, Professor Kurt Bremer (Juergen Maurer) aktiv in den Fall ein.

„Stumme Schreie“ läuft heute (18. November) um 20.15 Uhr auf dem ZDF. Die Doku „Tatort Kinderzimmer“ kommt direkt im Anschluss.