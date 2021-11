Heute tragischer Tod bei „Solo für Weiss“ – neuer Ermittler im Anflug

Anzeige

Zwei Abschiede und zwei Tote hat der heutige „Solo für Weiss“-Krimi zu bieten. Eine weitere Folge ist gerade in Arbeit – inklusive eines neuen Ermittlers.

Eine in Lübeck aufgefundene Frauenleiche führt LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) zu einem ungeklärten Frauenmord in Rostock: „Solo für Weiss – Das letzte Opfer“ ist diesen Montag, um 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Vorab ist der Fernsehfilm der Woche zudem schon in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Kurt Böhnisch (Hannes Hellmann), Noras Chef, wird in den Ruhestand verabschiedet und nimmt sich noch während seiner Abschiedsfeier das Leben. Das LKA Kiel befindet sich im Schockzustand. Kurz nach Böhnischs Suizid wird eine Frauenleiche in Lübeck gefunden. Nora entdeckt Ähnlichkeiten mit einem ungeklärten Frauenmord in Rostock. Böhnisch hatte vergeblich nach seiner Tochter gesucht, die in Rostock lebte und vor zwei Jahren spurlos verschwand.

Jan Krauter alias Simon Brandt verabschiedet sich von „Solo für Weiss“

Wurde auch sie das Opfer eines Verbrechens? Gemeinsam mit Simon Brandt (Jan Krauter) von der Kripo Lübeck geht Nora Weiss der Sache nach, stößt bei den Kollegen in Rostock allerdings auf eine Mauer des Schweigens und auf einige Widersprüche in den bisherigen Ermittlungen. Während sie der Wahrheit immer näherkommt, nimmt der Täter Nora ins Visier.

In weiteren Rollen spielen Peter Jordan, Florian Lukas, Inka Friedrich, Tilman Strauß, Oana Solomon und andere. Esther Bialas inszenierte das Drehbuch von Mathias Klaschk.

Im siebten Film der Reihe, mit dem Arbeitstitel „Todesengel“, der noch bis Mitte Dezember in Lübeck, Kiel, Hamburg und Umgebung gedreht wird, ermitteln Nora Weiss und ihr neuer Kollege Ben Salawi (Camill Jammal) im Fall eines ermordeten Lübecker Psychologie-Professors. Gunnar Fuß inszeniert das Drehbuch von Mathias Klaschka. Daniel Blum ist dabei der verantwortliche Redakteur im ZDF. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Jutta Lieck-Klenke, Hamburg.

Im Anschluss an den heutigen „Solo für Weiss“-Film zeigt das ZDF nach dem „heute-journal“ dann noch eine weitere neue Folge „Die purpurnen Flüsse“.

Quelle: ZDF