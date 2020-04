Heute und morgen Bud Spencer und Terrence Hill-Marathon auf Kabel Eins

Bud Spencer und Terrence Hill prügeln sich mal wieder durch das Abendprogramm. Kabel Eins widmet den Raufbolden gleich zwei Themenabende plus Feiertags-Nachschlag.

Kein Fest ohne Bud Spencer und Terrence Hill! An Weihnachten ist das Kult-Duo ohnehin jährlicher Bestandteil des TV-Programms, in diesem Jahr kommen Fans der beiden auch in der Karwoche auf ihre Kosten. Kabel Eins startet heute und morgen jeweils zur Primetime einen echten Marathon mit Filmen der beiden Actionhelden.

Mit dabei ist unter anderem der Italowestern „Zwei vom Affen gebissen“ von 1967 (auch bekannt unter dem Titel „Gott vergibt…Django nie!“), in dem Spencer und Hill das erste Mal gemeinsam vor der Kamera in den Hauptrollen spielten. Wem das nicht reicht, der bekommt am Karfreitag auch schon Nachschub. Bereits ab 6 Uhr folgt der nächste Spencer-Hill-Marathon.

Dienstag, 7. April

20.15 Uhr: Das Krokodil und sein Nilpferd (1979)

22.25 Uhr: Buddy haut den Lukas (1980)

00.05 Uhr: Die Miami Cops (1985)

01.55 Uhr: Zwei vom Affen gebissen (1967)

Mittwoch, 8. April

20.15 Uhr: Die rechte und die linke Hand des Teufels (1970)

22.40 Uhr: Zwei außer Rand und Band (1976)

00.55 Uhr: Die Troublemaker (1995)

02.35 Uhr: Charleston – Zwei Fäuse räumen auf (1976)

Freitag, 10. April

6.00 Uhr: Buddy haut den Lukas (1980)

07.40 Uhr: Das Krokodil und sein Nilpferd (1979)

09.30 Uhr: Die Miami Cops (1985)

11.20 Uhr: Der Supercop (1980)

13.20 Uhr: Zwei bärenstarke Typen (1982)

15.40 Uhr: Zwei außer Rand und Band (1977)

17.55 Uhr: Die rechte und die linke Hand des Teufels (1970)

20.15 Uhr: Eine Faust geht nach Westen (1981)

22.10 Uhr: Vier Fäuste für ein Halleluja (1971)