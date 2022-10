„HGTVs Beste“: Neue Sendung mit Collien Ulmen-Fernandes und Sonya Kraus

Anzeige

Prominenter Besuch bei Home & Garden TV: Collien Ulmen-Fernandes wählt ab heute zusammen mit ihren Gästen Sonya Kraus, Ross Antony, Eva Brenner, Natascha Ochsenknecht und Melike Kazar das Beste aus, was HGTV zu bieten hat.

Hämmern, sägen, renovieren, verschönern, kaufen und verkaufen: Für viele Menschen ist der Kauf, der Bau oder die Kernsanierung eines Hauses oder Gartens ein absolutes Highlight im Leben. Doch bei HGTV werden jeden Tag Wohnträume wahr. Die besten, tollsten und spektakulärsten Umbauprojekte finden jetzt ein neues Zuhause: In der neuen Show „HGTVS Beste“ begibt sich Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes auf die Suche nach den schönsten Wohnträumen, die Home & Garden TV zu bieten hat. Doch das tut sie nicht alleine, sondern lädt sich in jeder Folge prominente Unterstützung ein, mit der sie über alles rund um Häuser, Gärten und Pools spricht. Als Gäste sind mit dabei: Sonya Kraus, Ross Antony, Eva Brenner, Natascha Ochsenknecht und Melike Kazar.

Collien Ulmen-Fernandes begrüßt Rossy Antony, Sonya Kraus und viele andere zu „HGTVs Beste“

In zehn monothematischen Folgen werden die Umbauten u.a. von den besten Tinyhäusern, Strandvillen, Gärten oder Pools in einem Top-10-Ranking präsentiert. Zusammen mit ihren jeweiligen Promi-Gäst:innen diskutiert Collien Ulmen-Fernandes die Verwandlungen sowie die Vorher-Nachher-Szenen der entstandenen Wohnträume. Mit Sonya Kraus genießt Collien Gärten und Strandhäuser, mit Ross Antony Blockhäuser und Jackpothäuser, bei Eva Brenner ist ihre Expertise in Sachen Vintage- und Cityhäuser gefragt, Natascha Ochsenknecht fachsimpelt über Pools und Häuser am See und mit Melike Kazar wirft Collien einen Blick in Tiny-und Kleinstadthäuser.

Quelle: Warner Bros. Discovery

