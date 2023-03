History Channel jetzt mit neuem Design im TV und Streaming

Anzeige

A+E Networks Germany hat das Erscheinungsbild des History Channels im Fernsehen und Streaming überarbeitet.

Anzeige

Der neue Markenauftritt des History Channels soll unter anderem ein aktualisiertes Logo, neue Schriftarten und veränderte typografische Elemente umfassen, teilte der Sender am Mittwoch mit. Damit folge The History Channel dem US-amerikanischen Sender, der das neue Design bereits einsetze.

Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, soll das neue Design nicht nur das Logo des linearen TV-Senders betreffen, sondern auch das des On-Demand-Channels History Play (über Amazon, Apple und ScreenHits TV verfügbar) und des Schülerwettbewerbs History Awards.

Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany, kommentiert dazu: „Das neue Outfit von The History Channel unterstreicht das, wofür unser Sender steht: erstklassiges, modernes Factual Entertainment mit hochkarätig besetzten wie aufwendig produzierten Dokus und Doku-Serien. Auf diese Inhalte, nun in frischer Verpackung, können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Zukunft freuen – über alle Plattformen hinweg.“

Demnächst im Programm bei History

Im Zuge der Ankündigung verweist der Sender auch auf einige Programmhighlights der kommenden Wochen. Dazu zählen etwa die Doku-Reihe „History’s Greatest Heists mit Pierce Brosnan – Spektakuläre Raubüberfälle“ ab dem 25. Mai, die Dokus „Titanic – Das letzte Geheimnis“ von und mit James Cameron (17. Juni) sowie „Queen Elizabeth – Ein Leben im Fokus der Welt“ (21. April).

Einen Trailer mit kommenden Programmhighlights im neuen Design hat der Sender hier zur Verfügung gestellt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Quelle: A+E Networks Germany

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.