Hollywood-Komödie „Hail, Caesar!“ heute erstmals im Free TV

Mit großem Staraufgebot reisen die Coen-Brüder in ihrer Komödie „Hail, Caesar!“ in die Zeit des Goldenen Hollywood zurück. Heute Abend feiert der Film seine deutsche Free-TV-Premiere. Es wird schräg!

Hollywood im Jahr 1951: Studiomanager Eddie Mannix arbeitet für Capitol Pictures. Seine Aufgabe besteht darin, das Image seiner Schauspielerinnen und Schauspieler sauber zu halten. Doch jetzt hat er mit allerhand Problemen zu kämpfen. Sein Star Baird Whitlook wird entführt. Die Dreharbeiten zu dem neuen, prestigeträchtigen Monumentalfilm „Hail, Caesar!“ geraten ins Stocken. Mannix muss alles daran setzen, seinen Star wiederzufinden. Und dann wären da noch die ganzen anderen Skandale in den Filmstudios…

Joel und Ethan Coen haben sich mit Werken wie „Fargo“ und „No Country For Old Men“ zu echten Kultregisseuren entwickelt. In ihrer Komödie „Hail, Caesar!“ sollte man besser keine stringent erzählte Handlung erwarten. Stattdessen kann man großen Stars wie George Clooney, Ralph Fiennes, Josh Brolin, Tilda Swinton und Scarlett Johansson dabei zusehen, wie sie sich durch eine skurrile Situation durch die andere spielen. Wann konnte man schon in einem Film sehen, in dem in der einen Szene Channing Tatum eine wilde Musicalnummer aufs Parkett legt und Scarlett Johannson in einer anderen als miesepetrige Meerjungfrau mit ihrem künstlichen Fischschwanz hadert?

Der Film lief bereits 2016 in den deutschen Kinos. Im gleichen Jahr durfte „Hail, Caesar!“ auch die Berlinale eröffnen. Heute Abend ist die Komödie ab 23.25 Uhr im ZDF zu sehen.