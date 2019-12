Im „3sat Länderroast“ sticheln heute drei Nachbarländer gegeneinander

Die Sprache vereint Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch ansonsten sind sie ziemlich verschieden, wie sich heute auf 3sat zeigt.

Comedy-Schlagabtausch auf 3sat: Im Rahmen des Thementags „Kabarett & Comedy“ am heutigen 30. Dezember stehen sich ab 23.30 Uhr Vertreter der 3sat-Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz gegenüber. Auf den ersten Blick ähneln sich die drei Länder in Vielem. Doch bei genauerer Betrachtung stellt man bald die Unterschiede fest – und die bergen so einiges Potential für Missverständnisse und Konflikte.

Die Comedians Ingmar Stadelmann aus Deutschland, Erika Ratcliffe aus Österreich und Dominic Deville aus der Schweiz wollen genau diese innig-ambivalente Beziehung der Nachbarländer nutzen. In kurzen Standup-Bits arbeiten die Comedians aktuelle und zeitlose Themen aus den Herkunftsländern der anderen auf und legen den Finger in offene Wunden.

Moderiert wird die Show von Janin Ullmann.