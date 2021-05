Im BR Fernsehen dreht sich zum Vatertag alles ums Bier

Anzeige

Der BR macht Himmelfahrt zum Biertag. Dabei steht ein Roadtrip mit Caro Matzko und Hannes Ringlstetter im Zentrum eines Thementags. Alle Inhalte sind auch nach dem Vatertag in der BR Mediathek abrufbar.

Der Bayerische Rundfunk feiert den Vatertag mit Geschichten rund ums Bier. Der Thementag „Bierlaune am Vatertag“ läuft heute von 10.15 bis 16 Uhr im BR Fernsehen. Hannes Ringlstetter packt hierbei Caro Matzko auf seinen Bollerwagen und ist mit ihr in Niederbayern unterwegs auf den Spuren des Gerstensaftes. Der Roadtrip der beiden flankiert eine Reihe von Dokumentationen etwa über einen Ökobräu im Altmühltal, Frauen als Bierbrauerinnen und das Bier in Weinfranken. Star-Koch Alfons Schuhbeck verrät, wie Bier in der Küche zum Einsatz kommt und es wird zurückgeblickt auf die Bierkultur der 1950er- und 60er-Jahre.

Hannes Ringlstetter Caro Matzko auf Bollerwagentour. Bild: Bayerischer Rundfunk

Matzko und Ringlstetter starten ihre Vatertags-Tour durch Niederbayern an einem weit bekannten Kreisverkehr. Weiter geht es zu einer der ungewöhnlichsten Brauereien in Bayern. Andreas Vilsmeier betreibt die Kalvarienbergbräu in Poxau und produziert in den eigenen vier Wänden 30 Hektoliter pro Jahr. Er zeigt den beiden auch ein paar besondere Schätze: Andreas Vilsmeier besitzt nämlich eine riesige Sammlung an Bieretiketten (ca. 100.000 Stück).

Keine Vatertags-Wanderung ohne richtige Grundlage. In Falkenberg stärken sich Caro und Hannes mit frisch zubereiteten Spezialitäten von Grillmeister Willi Riedl. Dabei wird auch die Gretchenfrage des Grillens geklärt: Kohle oder Gas? Antwort: Pellets!

Zuletzt kommt es in Mühldorf am Inn zur Begegnung mit einer echten Expertin. Biersommellière Karin Löw erklärt den (Geschmacks-)Unterschied diverser Biere. Als „Abschlussprüfung“ nehmen Caro und Hannes an einer Blindverkostung teil und müssen zeigen, ob sie den Unterschied zwischen dem KreiselBier, dem Maibock aus Poxau und einem norddeutschen Pils erkennen.

„Bierlaune am Vatertag“ – Die Sendungen im Überblick

10.15 Uhr

Der Ökobräu im Altmühltal

in der BR Mediathek unbegrenzt verfügbar

11 Uhr

Schuhbecks: Meine Festtagsküche – Was zum Bier passt

BR Mediathek: 12 Monate nach Ausstrahlung

11.35 Uhr

Wenn Frauen brauen

BR Mediathek: unbegrenzt

12.20 Uhr

Bier in Weinfranken

BR Mediathek: 12 Monate nach der Ausstrahlung

12.50 Uhr

Die Bier-Rebellen

BR Mediathek: 12 Monate nach der Ausstrahlung

13.35 Uhr

freizeit – Schmidt Max und das Bier im Denkmal

BR Mediathek: unbegrenzt

14.10 Uhr

Landgasthäuser Hopfen & Malz in der Oberpfalz

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

14.40 Uhr

Stofferl Wells Bayern – Strawanzen entlang der Fränkischen Bierstraße

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

15.15 Uhr

Damals: Rund ums Bier

BR Mediathek: unbegrenzt

Quelle: Bayerischer Rundfunk