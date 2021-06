„Immer wieder sonntags“ startet in neue Saison

Anzeige

Es ist wieder Zeit für Live-Unterhaltung am Sonntagmorgen. Stefan Mross erwartet Stars aus Schlager und Comedy.

Musik und gute Laune: Stefan Mross (45) startet mit „Immer wieder sonntags“ in die neue Saison. Auf der Gästeliste bei der SWR-Livesendung am Sonntag (13.6.) um 10.00 Uhr im Ersten stehen nach ersten Planungen unter anderem RTL-Dschungelkönig Joey Heindle, die Schlagersänger Andy Borg, Patrick Lindner und Jürgen Drews sowie die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack und Francine Jordi.

Stefan Mross‘ Ehefrau Anna-Carina Woitschack singt ihren neuen Hit «Einmal unendlich», außerdem gibt es im Europa-Park in Rust bei Freiburg ein Wiedersehen mit der deutsch-französischen Sängerin Pauline aus dem Elsass, die im vergangenen Jahr bei «Immer wieder sonntags» zur Sommerhitkönigin gekürt wurde. Comedy aus dem Schwabenland bringen Petra Binder und Doris Reichenauer, auch bekannt als «Dui do on de Sell» auf die Bühne.

Seit 2005 ist der Trompeter und Sänger Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ Moderator. Seither gab es viele denkwürdige Bühnenmomente. So erlitt Mross 2014 einen Schwächeanfall, nachdem er bei drückender Hitze scharfe Currywurst-Soßen getestet hatte. Er ging hinter die Bühne. Bis zum Ende der Sendung übernahm Guido Cantz für rund eine Viertelstunde spontan die Moderation. Cantz hatte das Ganze zunächst für einen Scherz mit der versteckten Kamera gehalten.