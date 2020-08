„In aller Freundschaft“ ab sofort immer zuerst online

Anzeige

Die beliebte Dienstagabend-Serie im Ersten steigt auf den „Online first“-Trend auf.

Noch ist „In aller Freundschaft“ bis nächste Woche Dienstag (25. August) in der Sommerpause. Doch das gilt nur noch fürs TV. Im Netz ist die erste neue Folge (901) bereits seit gestern abrufbar.

So wird auch mit allen weiteren Episoden verfahren. Jeweils am Dienstag eine Woche vor Ausstrahlung wird neues Material in die ARD-Mediathek hochgeladen. Dort sind die Folgen dann für 30 Tage abrufbar.

Im Ersten geht es dann mit Episode 901 erst am kommenden Dienstag, den 25. August, um 21 Uhr weiter.