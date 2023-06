„Inas Nacht“ in der ARD: Dann starten die neuen Folgen

Anzeige

Seit 2007 gab es vom Late-Night-Talk „Inas Nacht“ laut NDR schon 179 Episoden mit 324 prominenten Gesprächsgästen: Bald beginnt eine neue Staffel.

Carolin Kebekus, Anneke Kim Sarnau, Stefanie Kloß, Reinhold Messner, Oliver Welke, Michael Mittermeier und Klaas Heufer-Umlauf gehören zu den Gästen in den zwölf neuen Folgen der Late-Night-Show „Inas Nacht“ im Ersten diesen Sommer. Zum Auftakt (20. Juli, 23.35 Uhr) der neuen Ausgaben des ARD-Kneipen-Talks ist SPD-Chef Lars Klingbeil zu Gast, der laut Norddeutschem Rundfunk (NDR) als Gitarrist in der Show-Band mitmache. Nach der Ausstrahlung am Donnerstag ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar und wird samstags im Ersten wiederholt.

Über 300 Promis waren schon zu Gast bei „Inas Nacht“

18 Staffeln mit 179 Episoden und 324 Prominenten gab es laut NDR bislang von „Inas Nacht“. Zu den bisherigen Talk-Gästen zählten etwa Iris Berben, Katja Riemann, Katharina Thalbach, Sarah Connor, Nora Tschirner, Désirée Nosbusch, Campino, Helge Schneider, Jan Josef Liefers und Jan Böhmermann. Auch Weltstars wie Sting, Dua Lipa, Lana Del Rey und Beth Ditto folgten bereits der Einladung in die Sendung. Es musizierten auch deutschsprachige Stars wie Bilderbuch, Wanda, Tocotronic, Element of Crime und AnnenMayKantereit in der Hamburger Kneipe.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: NDR-InasNacht: © NDR/Morris Mac Matzen