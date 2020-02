Indys Erben: Kabel Eins startet neue Abenteuer-Serie „Blood & Treasure“

In Form der neuen Abenteuerserie „Blood & Treasure“ bringt Kabel Eins innerhalb der nächsten Tage eine Mischung aus „Indiana Jones“ und „Relic Hunter“ ins deutsche Free-TV.

Die brandneue Abenteuerserie „Blood & Treasure – Kleopatras Fluch“ erinnert mit der Jagd auf einen sagenhaften, verfluchten Schatz sicher nicht zufällig an Indiana Jones. Denn die beiden ungleichen Protagonisten wirken auf der einen Seite wie ein perfekter Mix aus den gegensätzlichen Eigenschaften des ikonischen Kino-Helden. Der blonde Strahlemann Danny (Matt Barr) stellt dabei die solide und menschenfreundliche Seite von Spielbergs Archäologie-Professor dar. Dem gegenüber steht die Kunstdiebin Lexi (Sofia Pernas), die den „unterhaltsamen“ und latent gesetzesbrecherischen Charakterzug des berühmtesten Teilzeit-Grabräubers der Kinogeschichte verkörpert.

Auf der anderen Seite referenziert die Abenteuer-Serie durch die Figur ebenjener Lexi zumindest hauchzart auch die Serie „Relic Hunter“, in der Tia Carrere einst auf eine bis dahin ungewohnte Art und Weise imstande war, Archäologie und Attraktivität unter einen Hut zu bringen – eventuell durch eine gewisse Videospielheldin namens Lara Croft inspiriert, die kurz zuvor die Bühne der popkulturellen Welt betreten hatte.

In diese Richtung enden die Anleihen aber jäher als auf der Indiana-Jones-inspirierten Seite. Denn in „Blood & Treasure“ beginnt der Ärger – genau wie 1981 in „Jäger des verlorenen Schatzes“ – bei Ausgrabungen in Ägypten, als eine Gruppe von Archäologen unter der Expertin Dr. Ana Castillo (Alicia Coppola) das seit langem gesuchte Grab von Kleopatra und Antonius in den Pyramiden von Gizeh aufspürt. Nicht nur, dass skrupellose Terroristen die Kunstschätze rauben und Dr. Castillo entführen, sie sprengen auch gleich noch die Pyramide.

Auf einer abenteuerlichen Suche nach Dr. Castillo rund um den Globus benötigt der ehemalige FBI-Agent Danny die Hilfe seiner ausgebufften Ex Lexi. Aus dieser durchaus vertrackten Ausgangslage entwickelt sich in der Folge eine brisante Geschichte, die Kabel Eins ab diesen Freitag erstmals ins Free-TV bringt. Die 13 Folgen der ersten Staffel laufen vom Valentinstag an wöchentlich freitags um 20:15 Uhr.