Ist es etwa Raab selbst? Auf der „FreeESC“-Teilnehmerliste fehlt nur noch einer

ProSieben hat heute 15 von 16 „FreeESC“-Kandidaten enthüllt. Wer für Deutschland antritt wird immer noch nicht verraten. Vielleicht ist es ja Raab selbst?

Die Spekulationen schießen aktuell mächtig ins Kraut: Nicht wenige vermuten, dass der Showmaster in Frührente sich nicht nehmen lässt, selbst bei seiner ESC-Alternative am morgigen Samstag teilzunehmen. Im Vorhinein ließ Raab nur verlauten, dass es sich bei dem deutschen Kandidaten „um eine echte Legende“ handele. Die fehlende Bescheidenheit, um sich selbst derartig anzukündigen, wäre Raab zumindest zuzutrauen.

Zunächst sind aber diesen Freitag die 15 internationalen Kandidaten bekanntgegebenen worden. Darunter tummeln sich unter anderem Vanessa Mai (Kroatien), Sarah Lombardi (Italien) oder auch Eko Fresh (Türkei). Hier eine Übersicht:

Schweiz: Stefanie Heinzmann

Niederlande: Ilse DeLange

Polen: Glasperlenspiel (Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg)

Spanien: Nico Santos

Dänemark: Kate Hall

Israel: Gil Ofarim

Kroatien: Vanessa Mai

Bulgarien: Oonagh

Türkei: Eko Fresh und Umut Timur

Österreich: Josh.

Großbritannien: Kelvin Jones

Kasachstan: Mike Singer

Irland: Sion Hill

Italien: Sarah Lombardi

Lokale #FreeESC-Sympathisanten (darunter Lukas Podolski für Polen, Angelo Kelly in Irland, Spice Girl Melanie C für Großbritannien) verfolgen die Show und vergeben nach allen Auftritten stellvertretend für ihr Land die Punkte nach dem traditionellen ESC-Modus: 1 bis 8, 10 und 12 Punkte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die ProSieben-Zuschauer via Telefon und SMS, Anrufe und SMS werden in Punkte umgerechnet.

Der Interpret mit den meisten Punkten wird zum Gewinner des ersten „Free European Song Contest“ gekürt. Für das eigene Land kann beim #FreeESC nicht gevotet werden. ESC-Sieger Conchita Wurst und Steven Gätjen führen am Samstag um 20.15 Uhr als Gastgeber live aus Köln durch den neuen, freien europäischen Song-Contest von Stefan Raab und ProSieben.