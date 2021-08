Jeder Zweite will sich Kanzlerduelle sparen

Anzeige

Jeder zweite Erwachsene in Deutschland will sich einer Umfrage zufolge keines der TV-Trielle mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) anschauen.

Laut Meinungsforschungsinstitut YouGov gaben am Donnerstag in der Umfrage 36 Prozent (14 Prozent „Ja“, 22 Prozent „eher Ja“) an, dass sie vorhätten, eines oder mehrere der TV-Talks zu sehen.

Jeder Zweite gibt Nein an

51 Prozent haben dies nicht vor (35 Prozent „Nein“, 16 Prozent „Eher Nein“). 13 Prozent machten zu der Frage keine Angaben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Erwachsene in Deutschland.

Bislang ist dreimal das Format TV-Triell geplant: Am 29. August bei RTL und N-TV, am 12. September bei ARD und ZDF und am 19. September bei ProSieben, Sat.1 und Kabeleins (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Die Bundestagswahl ist in fünf Wochen am 26. September.