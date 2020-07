Jetzt kochen die Promis: Spin-Off zu „MasterChef“ bei Sky

Anzeige

Die erfolgreiche Koch-Sendung bekommt ein Spin-Off – diesmal schwingen prominente Hobbyköche den Kochlöffel, unter anderen Sängerin Beatrice Egli, Boxerin Susi Kentikian und Sexexpertin Paula Lambert.

Ab Ende August stehen sich kochbegeisterte Prominente in dem Spin-Off „MasterChef Celebrity“ am Herd von Angesicht zu Angesicht gegenüber und müssen der Jury ihre Kochkünste unter Beweis stellen. In elf neuen jeweils einstündigen Episoden stellen sich die Teilnehmer unterschiedlichsten Herausforderungen, sowohl im Team als auch allein oder im direkten Duell. Abgeschmeckt und bewertet werden die jeweiligen Gerichte von der Jury bestehend aus der Spitzenköchin und Neuzugang Meta Hiltebrand und den beiden TV- und Sterneköchen Nelson Müller und Ralf Zacherl.

Unter dem Motto „kulinarische Reise um die Welt“ geht es dabei nicht nur um den Spaß am Kochen – ein Promi hat die Chance auf eine Gewinnprämie von 25.000 Euro, die an eine wohltätige Organisation gespendet wird. Außerdem erhält der Gewinner eine Cover-Story im Food-Magazin „Lust auf Genuss“. Um den Titel kämpfen Sängerin Beatrice Egli, Boxerin Susi Kentikian, Sexexpertin Paula Lambert, Moderatorin Panagiota Petridou, Moderatorin Silvia Schneider, Entertainer Thomas Hermanns, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Ex-Fußballer Hans Sarpei, Moderator und Schauspieler Jochen Schropp sowie Model Cheyenne Ochsenknecht und ihr Bruder Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Gedreht wurde sowohl im Studio als auch an außergewöhnlichen Außen-Locations.

„MasterChef Celebrity“ startet am 31. August immer montags um 20.15 Uhr auf Sky One und ist zudem bei Sky Ticket sowie auf Abruf verfügbar. Das große Finale wird am 2. November in einer Doppelfolge ausgestrahlt.