Joe Biden zur Lage der Nation: Live-Sonderprogramm bei Phoenix

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch überträgt Phoenix live die Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation.

In der State of the Union Address gibt der US-Präsident zur besten Fernsehsendezeit traditionell einen Ausblick auf seine Politik im neuen Jahr, erklärt Phoenix in seiner Programmankündigung. In seiner ersten großen Rede seit den Zwischenwahlen im November wird sich Biden wahrscheinlich zur Anhebung der Schuldenobergrenze, Sozialprogrammen und Russlands Krieg in der Ukraine äußern, spekuliert Phoenix.

Phoenix-Sonderprogramm zur Rede von Joe Biden

Der TV-Sender widmet der Rede ein Sonderprogramm. Start ist am Dienstagabend, 7. Februar, um 22.15 Uhr mit einer „Phoenix Runde“. Eine weitere folgt um Mitternacht. Anke Plättner soll dabei mit verschiedenen Gästen, darunter Michael Link von der FDP und die US-Journalistin Soraya Nelson, einen Ausblick auf die bevorstehende Rede Bidens geben, wie der Ankündigung zu entnehmen ist. Um 00.45 Uhr ist dann eine Live-Sondersendung mit Moderator Aydogan Makasci aus dem Bonner Phoenix-Studio angesetzt. Zu Gast sind US-Expertin Sarah Wagner sowie der US-Journalist Erik Kirschbaum. Aus den USA soll sich ARD-Korrespondent Torben Boergers mit einem Live-Schaltgespräch melden.

Beginn der Rede gegen 3 Uhr

Ab 1.30 Uhr will Phoenix zwei aktuelle Dokus über die USA senden. Konkret handelt es sich um „Gun Nation – Amerikas tödlicher Waffenwahn“ sowie „Geschäft mit der Angst – Prepper in den USA“. Um 2.30 Uhr setzt Phoenix laut eigenen Aussagen die Live-Sondersendung zur bevorstehenden Rede fort. Gegen 3 Uhr will der Sender dann live nach Washington zur erwarteten ungefähr 40 Minuten langen Rede von Joe Biden und zur anschließenden Gegenrede der Republikaner schalten. Wie der Sender erklärt, kann man die Ansprachen sowohl in deutscher Synchron-Übersetzung als auch im Originalton verfolgen. Im Anschluss werden laut Phoenix Aydogan Makasci und seine Gäste die Reden einordnen und analysieren. Gegen 4.30 Uhr am Mittwochmorgen soll das Sonderprogramm enden.

Quelle: Phoenix

Bildquelle: df-phoenix-das-ganze-bild: ARD-Foto