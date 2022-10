„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Neue Staffel mit besonderer Premiere

Anzeige

Für die bevorstehende Staffel der Spieleshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“ hat sich der Sender einen ganz besonderen Kniff ausgedacht.

Erstmals sollen in der Show gleich 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ProSieben gegen das Duo Joko und Klaas antreten. In jeder Folge müssen die beiden in sechs Spielen gegen ihren Sender gewinnen, um sich Vorteile für das Finalspiel zu ergattern. Start der neuen Staffel ist am 18. Oktober. Immer dienstags um 20.15 Uhr werden die fünf neuen Folgen ausgestrahlt. Sollten Joko und Klaas die Show gewinnen, gibt es dann immer mittwochs zur Primetime das Spezial „Joko und Klaas Live“ auf ProSieben und Joyn zu sehen, das in den vergangenen Jahren immer wieder für viel beachtete TV-Momente gesorgt hat, darunter mit einer Langzeitdokumentation über den Alltag einer Pflegefachkraft.

Neben den 100 ProSieben-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern kündigt ProSieben außerdem wieder zahlreiche prominente Gäste an. In dieser Staffel sind das: Rick Kavanian, Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Alexander Klaws, Wigald Boning, Nilam Farooq, Sophie Paßmann, Cro, Wincent Weiss, Melissa Khalaj, Christian Düren, Viviane Geppert, Janin Ullmann, Simon Gosejohann, Christoph „Icke“ Dommisch, Patrick „Coach“ Esume, Axel Stein, Paul Janke, „Evil“ Jared Hasselhoff, Edin Hasanovic, Simon Pearce, Influencerin Aminata Belli, Hadnet Tesfai, Schauspielerin und Sängerin Alli Neumann, Dennis und Benni Wolter, Rennfahrer Daniel Abt und Tischtennis-Europameister Dang Qiu.

