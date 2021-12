Joko und Klaas heute mit Sondersendung bei ProSieben

Anzeige

Wenn Joko und Klaas gegen ProSieben gewinnen, bekommen sie Sendezeit zur freien Verfügung. Wenn sie wie gestern verlieren, müssen sie sich unangenehmen Aufgaben stellen. So darf das Duo heute eine Call-In-Sendung moderieren und Zuschauerfragen beantworten.

ProSieben schickt die Herren Winterscheidt und Heufer-Umlauf am heutigen Mittwoch (15. Dezember) ab 16.00 Uhr live für eine Stunde mit einer besonderen Call-in-Show auf Sendung. In „Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft“ können Zuschauern Fragen stellen, auf die das Moderatoren-Duo eine Antwort finden wird – und finden muss.

Fragen an Joko und Klaas per App und Telefon

Über die ProSieben-App können ab sofort Fragen an die das Duo Infernale von ProSieben eingereicht werden, die mit etwas Glück morgen live auf ProSieben ausgewählt und beantwortet werden.

Während der Call-In-Sendung können Zusehende außerdem unter 01376 – 86 86 01 (0,25EUR / Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilkosten höher; Teilnahme ab 18; alle Infos auf ProSieben Text S. 760 oder teilnahmeinfos.prosieben.de) anrufen und mit ihrer Frage live ins Studio zu Joko und Klaas durchgestellt werden. Die Leitungen sind erst ab Beginn der Sendung freigeschaltet, um zu Joko und Klaas ins Studio gestellt zu werden.

Als ProSieben das letzte mal gegen Winterscheidt und Heufer-Umlauf verlor, ließen die beiden Bundeskanzler Olaf Scholz die Bevölkerung in der ProSieben Primetime zum Impfen aufrufen.

ProSieben schlägt seine Hausclowns

Winterscheidt und Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend allerdings gegen ihren Arbeitgeber verloren. Jetzt müssen sie sich ganz in die Dienste des Senders stellen und eine Stunde mit einer Call-in-Show auf Sendung gehen.

Die Sendung „Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft“ am heutigen Mittwoch, 16.00 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.

Quelle: ProSieben