Joko und Klaas stecken Niederlage ein

Nach ihrer aufsehenerregenden Aktion zu Deutschlands Pflegenotstand haben die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf jetzt weniger Glück im Kampf um Sendezeit gehabt.

In der ProSieben-Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mussten die zwei am Dienstagabend eine Niederlage einstecken. Wegen eines einstürzenden Stapels von Kunststoff-Kästen stolperte Winterscheidt (42) in der letzten Runde über die Außenlinien eines eingegrenzten Spielfelds hinweg, was zum vorzeitigen Ende führte. Nun muss er mit Heufer-Umlauf (37) einmal die ProSieben-Sendung „Red“ moderieren.

Am vergangenen Mittwochabend hatte ProSieben auf Betreiben von Winterscheidt und Heufer-Umlauf sieben Stunden Sendezeit freigeräumt, um mit einer Doku ohne Werbeunterbrechung auf Deutschlands Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Unter dem Motto #Nichtselbstverständlich wurde mit Hilfe einer Bodycam in Echtzeit eine Schicht der Krankenpflegerin Meike Ista im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster gezeigt. Das Echo war einhellig positiv. Reaktionen kamen sogar aus der Bundesregierung. Sendezeit zu gewinnen, ist Ziel bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“.