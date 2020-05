Joko und Klaas zeigen RTL-Programm live bei ProSieben

Am Dienstag gewannen Joko und Klaas in ihrem TV-Duell gegen ProSieben 15 Minuten Sendezeit. Die nutzten sie am vergangenen Abend, um das RTL-Programm anzuzapfen.

Zur Primtime lief daher am Mittwoch bei ProSieben die parallel übertragene Corona-Sondersendung von RTL – mit Live-Kommentar der beiden Moderatoren. Dabei wurde einfach mit einer Kamera der Fernseher abgefilmt, das RTL-Logo überklebte man dreist mit einem ProSieben-Sticker. Innerhalb weniger Minuten teilten tausende Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitter ihre Gedanken zu der Aktion.

Bei der Ausstrahlung entwickelte sich quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welcher der beiden Sender die höhere Einschaltquote mit der gleichen Sendung erzielen konnte. RTL selbst nahm den Streich gelassen und mit Humor. Maik Meuser, der Moderator der Corona-Sendung, äußerte sich dazu beispielsweise auf Twitter.

Lustige Aktion, Joko&Klaas. Unser #RTL-Corona-Spezial zu übertragen. heute genau richtig. Lachen gegen #Corona. Menschen aus 2 Haushalten dürfen ja wieder zusammen kommen. Warum also nicht auch aus 2 Sendern. 😉 @damitdasklaas und @officiallyjoko #JKLive @RTLde @MediengruppeRTL — Maik Meuser (@maikbook) May 6, 2020

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten sich indes schon während der Ausstrahlung gefragt, ob dies überhaupt legal sei. „Vielleicht bekommen wir auch den Grimme-Preis!“, kommentierte Heufer-Umlauf. ProSieben distanzierte sich während der Live-Übertragung vorsorglich auf Twitter von der Aktion, da der Sender nicht wisse, was die beiden Moderatoren geplant hätten. RTL freut sich heute derweil über starke Quoten für den „doppelten Maik“: