„Jumper“: Sci-Fi-Thriller heute im Free-TV

In „Jumper“ aus dem Jahr 2008 entdeckt Hayden Christensen, dass er eine ganz besondere Fähigkeit besitzt.

Jumper sind Menschen, die sich augenblicklich an jeden beliebigen Ort teleportieren können. Davon wissen nur die Paladine, die Jagd auf die Jumper machen. David Rice (Christensen) entdeckt zufällig, dass er auch ein Jumper ist. Er benutzt seine Fähigkeiten, um seinem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen und sich durch das Beamen in Tresorräume von Banken zu bereichern. Doch die Paladine kommen ihm auf die Schliche.

So fasst RTL die Handlung der Romanverfilmung von Doug Liman („Die Bourne Identität“) zusammen. Am 26. April kann man den Sci-Fi-Streifen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei Nitro und via RTL+ sehen. Neben Hauptdarsteller Hayden Christensen („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers„) vereint der Cast von „Jumper“ unter anderem Diane Lane, Samuel L. Jackson, Tom Hulce, Jesse James und AnnaSophia Robb.

Text: RTL/ Redaktion: JN