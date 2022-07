Neue ZDF-Sommerreihe „Shooting Stars“ ab heute online

Anzeige

Die Reihe „Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten“ startet im August. Vier Filme zeigt das ZDF in der linearen Ausstrahlung und stellt diese in der Mediathek zur Verfügung.

Die ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ präsentiert im August zum zehnten Mal die Sommerreihe „Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten“. Alle Filme der Reihe sind ab Freitag, den 29. Juli, in der ZDF-Mediathek abrufbar. Der Ausstrahlungsstart im ZDF ist am Dienstag, den 9. August, um 22.45 Uhr mit dem Spielfilm „Kids Run“.

Kids Run

„Kids Run“ ist ein Drama von Autorin und Regisseurin Barbara Ott. Im Mittelpunkt steht der 30-jährige Vater Andi (Jannis Niewöhner), der in prekären Verhältnissen um seine drei Kinder und die Liebe seines Lebens Sonja (Lena Tronina) kämpft. Andi scheint auf verlorenem Posten zu stehen, aber aufgeben kommt nicht in Frage. „Kids Run“ ist eine Geschichte über Mittellosigkeit in jeglicher Hinsicht, über Väter, die unbedingt für ihre Kinder da sein wollen und über Kinder, die beide Eltern brauchen.

Ivie wie Ivie

Der Film „Ivie wie Ivie“ wird am 10. August, um 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Autorin und Regisseurin Sarah Blaßkiewitz erzählt in ihrem jüngsten Werk von den beiden afrodeutschen Halbschwestern Ivie (Haley Louise Jones) und Naomi (Lorna Ishema), die sich erst über den Tod ihres gemeinsamen Vaters kennenlernen, zusammen ihre Wurzeln suchen und sich selbst finden.

Viva Forever

„Viva Forever“ von Regisseurin Sinje Köhler ist ein Sommerfilm über eine Freundinnen-Clique, die seit ihrer Schulzeit jedes Jahr gemeinsam in den Sommerurlaub fährt. Beim Zusammentreffen der fünf Endzwanzigerinnen Amali (Homa Faghiri), Sophie (Ina Maria Jaich), Luz (Janet Rothe), Francesca (Natalia Rudziewicz) und Fana (Thandi Sebe) am Gardasee ist zunächst alles noch so wie früher. Schnell wird aber klar, dass sich die Freundinnen im Laufe der Jahre voneinander entfernt haben. Die Austrahlung im ZDF von „Viva Forever“ erfolgt am 11. August um 23.25 Uhr.

The Kids Turned Out Fine

Den Abschluss der „Shooting Stars“-Reihe im ZDF bildet am 15. August um 0.55 Uhr der Episodenfilm „The Kids Turned Out Fine“ von Autor und Regisseur Thilo Vogt. Figuren der Generation Y jagen dem Wunsch nach radikaler Selbstverwirklichung und der verzweifelten Gier nach Anerkennung hinterher. Mit dabei sind die erwachsen gewordenen Teeniestars Lisa-Marie Koroll und Nick Romeo Reimann sowie der Social-Media-Star Hicham Lahsoussi.

Bildquelle: ZDF Shooting Stars Junges Kino: ZDF