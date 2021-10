Junges Kunst-„Wunderkind“ polarisiert heute bei N-TV

Anzeige

„Wunderkind“ oder Marketingprodukt? In neuen Folgen von „Inside Art“ trifft der NTV-Kunstexperte heute den jungen Malerstar Leon Löwentraut.

N-TV läutet den diesjährigen Kunstherbst mit drei neuen Folgen der Doku-Reihe „Inside Art“ ein. Zum Auftakt trifft N-TV Kunstexperte Wolfram Kons den jungen Malerstar Leon Löwentraut. Der gerade mal 23-Jährige wird international als junger Malerstar der zeitgenössischen Kunstszene gefeiert. Wie er arbeitet, wie er lebt und wie er mit seiner Kunst polarisiert, davon erzählt die neue Episode „Inside Art: Leon Löwentraut – Think Big“ heute Abend, 1. Oktober um 18.30 Uhr bei N-TV.

Leon Löwentraut bei NTV

Ob gigantische Kunstkonstruktion aus Containern oder die Illumination des Düsseldorfer Fernsehturms: Leon Löwentraut denkt und arbeitet groß. Seine Ausstellungen versucht der Malerstar stets so spannend wie möglich zu gestalten. „Man kann Kunst so viel attraktiver darstellen, als man es aus der Vergangenheit oder aus der Geschichte her kennt“, erklärt er. Vom Hobby-Maler im Kinderzimmer zum europaweit gefeierten Aktionskünstler – wie konnte der junge Maler so schnell so erfolgreich werden? Ist er wirklich ein „Wunderkind“ der zeitgenössischen Kunst, wie Leon Löwentraut gerne in der Szene betitelt wird? Oder ist sein Erfolg nur das Ergebnis geschickten Marketings und vor allem lauter und oft vorlauter Inszenierung? Sowohl seine Person als auch seine Kunst polarisiert zumindest Fans wie Kritiker. Um mehr herauszufinden, besucht N-TV-Kunstexperte Wolfram Kons den kontroversen Malerstar in seinem neuen Atelier in Portugal und erfährt, welche Botschaft er an seine Kritiker richtet.

In der nächsten Ausgabe von „Inside Art“ am Freitag, 29. Oktober um 18.30 Uhr trifft der Kunstexperte zudem die Unterwasserfotografin Gaby Fey. Die dritte Dokumentation am Freitag, 26. November handelt darüber hinaus von der britische Pop-Art-Legende Allen Jones. Jede „Inside Art“-Episode wird vor den jeweiligen Sendeterminen auch vorab auf TV Now abrufbar sein. Nachdem „Inside Art: Leon Löwentraut – Think Big“ erstmals ausgestrahlt wurde, zeigt N-TV die Wiederholung am Samstag, 2. Oktober um 8.30 Uhr sowie am Sonntag, 3. Oktober um 10.30 Uhr.