Kabel Eins sendet ab heute vom heimischen Herd der Spitzenköche

Mittlerweile haben so viele TV-Moderatoren das Studio gegen das heimische Wohnzimmer eingetauscht, dass nun folgerichtig die Kochprofis nachziehen – und ab heute das Publikum in „Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch“ bei Kabel Eins zum Mitkochen anregen.

Ganz Deutschland bleibt zu Hause. Auch die Spitzenköche Frank Rosin, Mike Süsser, Sebastian Lege, Alexander Herrmann, Mario Kotaska und Björn Freitag. Und die haben jede Menge Ideen, wie man aus den Zutaten im heimischen Vorratsschrank jeden Abend aufs Neue ein leckeres Abendessen für die ganze Familie zaubern kann. In „Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch“ lädt ab 30. März 2020 jeden Abend von Montag bis Freitag um 18.55 Uhr eine andere Kulinarik-Koryphäe zu sich nach Hause an den Herd ein. Die Zuschauer können daheim in der eigenen Küche mitkochen – in Echtzeit und unter Anleitung des Profis.

„Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch“ läuft ab dem heutigen 30. März 2020 immer montags bis freitags um 18.55 Uhr bei Kabel Eins.

Direkt im Anschluss zeigt „Achtung Kontrolle aktuell“ in einem täglichen Spezial um 19:55 Uhr, was Ordnungshüter, medizinisches Personal und die vielen anderen Helfer in diesen Tagen leisten und erleben.