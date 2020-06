„Kalkofes Mattscheibe“ mit den schlimmsten TV-Momenten 2020 heute bei Tele 5

Oliver Kalkofe wirft einen Blick auf die Abgründe des bisherigen TV-Jahres. Heute Abend feiert „Kalkofes Mattscheibe: Halbjahresrückblick 2020“ seine Fernsehpremiere.

Der Wendler und seine Laura, die Reden der AfD-Politiker oder auch „Promis unter Palmen“ bei Sat.1: Für Oliver Kalkofe gab es in den vergangenen Monaten so einige schlimme Fernsehmomente zu entdecken. In „Kalkofes Mattscheibe: Halbjahresrückblick 2020“ wird er heute Abend die Highlights (oder besser gesagt Lowlights) kommentieren und parodieren.

Dabei will der Komiker in gewohnter Tradition einmal mehr seine Verwandlungskünste unter Beweis stellen. So wird Kalkofe unter anderem als Laura Müller oder auch als tobsüchtige Désirée Nick auftreten, die in der umstrittenen Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ gegenüber der Modehändlerin Claudia Obert beinahe handgreiflich wurde.

Beginn der Sendung ist um 20.15 Uhr bei Kalkofes Stammsender Tele 5. Anschließend wird die Sendung in der Tele 5 Mediathek zum Streamen verfügbar sein.

Kalkofes Mattscheibe – Der Halbjahresrückblick 2020 „Kalkofes Mattscheibe-Halbjahresrückblick 2020“ auf TELE 5 mit Clips featuring u.a. „Der Wendler“, (Nicht-)Promis unter Palmen oder die peinlichen Polit-Pfeifen der AfD. Gepostet von Oliver Kalkofe am Samstag, 30. Mai 2020