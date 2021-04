Kanzlerkandidatur-Sondersendungen heute bei ZDF, RTL und ARD

Anzeige

Nachdem sich auch die Union auf einen Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl einigen konnte, laufen heute bei ARD, ZDF und RTL Sondersendungen zu den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin. Armin Laschet stellt sich in Interviews der ARD und des ZDF.

Der Kandidat der SPD steht mit Olaf Scholz bereits seit dem letzten August fest. Nachdem die Grünen bereits gestern mit Annalena Baerbock ihre Kanzlerkandidatin gekürt hatten, hat sich inzwischen auch entschieden, dass Armin Laschet als Kanzlerkandidat für die CDU/CSU in den Bundestagswahlkampf gehen wird. Zu diesem Anlass fragen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten heute Abend ab 19.20 Uhr im ZDF und ab 17.30 Uhr live auf zdfheute.de und in der ZDF Mediathek „Was nun, Herr Laschet?“.

Auch Tina Hassel, Leiterin und Chefredakteurin im ARD-Hauptstadtstudio und ihr Stellvertreter Oliver Köhr befragen Armin Laschet in „Farbe bekennen“. Direkt nach der „Tagesschau“ wird es um den Machtkampf in der Union und den nun anstehenden Wahlkampf gehen. Wie er das Wähler-Vertrauen zurückgewinnen will, die eher seinen Konkurrenten bevorzugt hätten, ist auch eine der Fragen.

RTL wird heute um 20.15 Uhr ebenso in die Berichterstattung einsteigen. Außerplanmäßig hat man das „RTL Aktuell Spezial: Kampf ums Kanzleramt – Die Kandidaten stellen sich“ ins Programm genommen. In dieser von Maik Meuser moderierten Sendung sollen die Kanzlerkandidaten von SPD und Union und die Kanzlerkandidatin der Grünen zu Wort kommen. Vor allem zu möglichen Koalitionsoptionen sollen diese sich dabei äußern. Dafür verschiebt RTL alle weiteren Sendung um eine Viertelstunde nach hinten.

Die heutigen Sondersendungen im Fernsehen im Überblick:

19.20 Uhr ZDF: „Was nun, Herr Laschet?“

20.15 Uhr RTL: „RTL Aktuell Spezial: Kampf ums Kanzleramt – Die Kandidaten stellen sich“

20.15 Uhr Das Erste: „Farbe bekennen“