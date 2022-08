Kelly Family besucht für RTLZwei Stationen der eigenen Geschichte

Anzeige

Die erfolgreiche Folkpop-Gruppe The Kelly Family spricht in einer fünfteiligen TV-Doku über ihre Musikkarriere und ihr Privatleben.

Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline sind in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ ab dem 5. September immer montags um 20.15 Uhr bei RTLZwei zu sehen.

„Ab November 2022 soll die große Konzert-Tour der Kelly Family starten und ein neues Studio-Album veröffentlicht werden“, berichtete der Privatsender am Montag über das Projekt. „Für die Geschwister die perfekte Gelegenheit, zusammen noch einmal die wichtigsten Stationen ihrer Karriere im Original-Kelly-Bus abzufahren und in Erinnerungen zu schwelgen um das verloren gegangene Kelly-Family-Gefühl wiederaufleben zu lassen.“ Dabei treffe die Gruppe auch auf alte Weggefährten. „Zusammen mit den Geschwistern dürfen die Zuschauer die bedeutendsten Orte der Familie kennenlernen und sich auf einen emotionalen Roadtrip durch Vergangenheit und Gegenwart begeben.“

Zunächst führt sie der Weg im grün-roten Doppeldeckerbus nach Rom. In der italienischen Hauptstadt hat Familienvater Dan studiert. Angekommen in Wien, erinnern sich die Geschwister an ihr Konzert vor mehr als 200.000 Menschen. Auch Irland und Spanien gehören zu den Zielen.

