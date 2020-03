„Kidding“ mit Jim Carrey geht bei Sky in zweite Runde

Mr. Pickles, der Fernsehheld vieler Kinder, darf seine Sendung nicht mehr zeigen und muss sich neu erfinden. Staffel 2 der Comedy-Serie ab Mai bei Sky.

Sky Atlantic HD zeigt die zehn Folgen der zweiten Staffel von „Kidding“ ab 12. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q ist sie auf Abruf verfügbar.

Jim Carrey kehrt zurück als Jeff Piccirillo alias „Mr. Pickles“, der Star des amerikanischen Kinderfernsehens, der Kids zum Lachen bringt, aber privat der traurigste Mann der Welt ist. In der zweiten Staffel muss „Mr. Pickles“, der erstmals seit 30 Jahren nicht im Fernsehen zu sehen ist, einen Weg finden, trotzdem mit seinen kleinen Fans zu kommunizieren. Dabei entwickelt er eine neue und streitbare Methode direkt zu den Kindern in aller Welt zu sprechen – und prompt gerät er zum ersten Mal in seiner Karriere ins Sperrfeuer der Kritik. Unterdessen übergibt sein Vater Sebastian (Frank Langella) die Leitung des millionenschweren „Mr. Pickles“-Imperiums an Jeffs Schwester Deirdre (Catherine Keener). Die versucht die Puppenshow wieder auf Sendung zu bringen.