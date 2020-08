Kika-Kino-Festival startet heute umfangreichem Filmprogramm

Anzeige

Der Kinderkanal bringt ab heute Festivalfeeling ins heimische Wohnzimmer. 20 nationale und internationale Film-Highlights renommierter Filmfestivals laufen ab heute im Kika-Programm.

Die Filme des „Kika Kino Festivals“ sollen dabei auf allen Filmplätzen des Senders laufen. Jeweils montags im Sommerfilm um 12 Uhr, freitags um 19.30 Uhr bei Lollywood, im Samstagskino um 13.30 Uhr, sonntag beim Sonntagsmärchen um 12 Uhr und direkt im Anschluss im wöchentlichen Sonntagsfilm.

Unterstützung bekommt der Sender dabei von mehreren großen Filmfestivals, darunter das Deutsche Kinder Medien Festival Goldener Spatz, das Internationale Filmfestival Schlingel, das Filmfest München oder auch die Berlinale. Dr. Astrid Plenk, Kika-Programmgeschäftsführerin, erläutert: „Kinderfilm-Festivals konnten in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden, daher haben wir kurzerhand die Festivals in den KiKA geholt. Entstanden ist eine einzigartige Kooperation, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Wir zeigen 20 wunderbare Stoffe, an denen die ganze Familie viel Spaß haben wird. Kino ist und bleibt ein besonderer Ort und das ‚Kika Kino Festival‘ verspricht diese Atmosphäre nach Hause zu bringen – da bin ich sicher“

Das Festival Programm im Überblick:

Heute, 13.35 Uhr: Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums

Sonntag, 12 Uhr: Die weiße Schlange

Sonntag 13.30 Uhr: Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper

7. August, 19.30 Uhr: Auf Augenhöhe

8. August, 13.35 Uhr: Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs

9. August, 12 Uhr: König Laurin

9. August, 13.20 Uhr: Quatsch und die Nasenbärbande

14. August, 19.30 Uhr: Der kleine Spirou

15. August, 13.35 Uhr: Felix

16. August, 12 Uhr: Der Kronprinz

16. August, 13.30 Uhr: Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!

21. August, 19.30 Uhr: Amelie rennt

22. August, 13.30 Uhr: Blöde Mütze!

23. August, 12 Uhr: Die sieben Raben

23. August, 13.35 Uhr: Rettet Raffi!

24. August, 12.05 Uhr: Die Baumhauskönige – Rivalen wider Willen

28. August, 19.30 Uhr: Ente gut – Mädchen allein zu Haus

unbekannter Ausstrahlungstermin: Shana – das Wolfsmädchen, Die kluge Bauerntochter, Paper Planes – Träumen Emus vom Fliegen?