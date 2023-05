„Killer’s Bodyguard 2“ mit Salma Hayek heute als Free-TV-Premiere

Anzeige

„Killer’s Bodyguard 2“ strotzt nur so vor berühmten Hollywood-Stars wie Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas und Salma Hayek: Heute ist die Free-TV-Premiere der Action-Komödie.

Der erste „Killer’s Bodyguard“ aus dem Jahr 2017 war ein großer Kassenerfolg. Bei einem Budget von rund 30 Millionen US-Dollar wurden insgesamt 180 Millionen eingenommen. Kein Wunder also, dass es zu einer Fortsetzung kam. War der erste Teil schon nicht arm an bekannten Hollywood-Stars, legt „Killer’s Bodyguard 2“ in dieser Hinsicht nochmal eine ordentliche Schippe drauf.

Salma Hayek, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson u. v. m.

Der Cast von „Killer’s Bodyguard 2“ liest sich wie die Gästeliste bei der Oscar-Verleihung: Ryan Reynolds („Deadpool“), Samuel L. Jackson („Pulp Fiction“), Salma Hayek („Desperado“), Morgan Freeman („Die Verurteilten“), Gary Oldman („Léon – Der Profi“), Antonio Banderas („Spy Kids“) und so weiter.

© LIONSGATE – MILLENNIUMMEDIA – Eigentlich wollte Michael Bryce (Ryan Reynolds) seinem Berufsstand den Rücken kehren, doch nun werden seine Fähigkeiten als Bodyguard wieder benötigt

Die Action-Komödie fährt dicke Geschütze auf. Dieses Mal hat sich der Bodyguard Michael Bryce (Reynolds) zwar zunächst für den Ruhestand entschieden, doch die attraktive Sonia Kincaid (Salma Hayek) schleift ihn in eine neue Mission. Es gilt, den ehemaligen Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) aus den Fängen des irrsinnigen Gangsters Aristoteles Papadopolous (Antonio Banderas) zu befreien. Ganz nebenbei steht auch noch das Schicksal von ganz Europa auf dem Spiel.

„Killer’s Bodyguard 2“ heute erstmals im Free-TV bei RTL

Die Free-TV-Premiere ereignet sich heute, den 21. Mai, um 20.15 Uhr bei RTL. Auch der Streaming-Dienst RTL+ stellt die vollgestopfte Action-Komödie zum Abruf bereit. Fielen die Bewertungen des ersten Teils noch ganz solide aus, kam „Killer’s Bodyguard 2“ um einiges schlechter weg. Ob die Kritiker recht behalten sollen, lässt sich heute Abend bei RTL herausfinden.

