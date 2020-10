Klassik-Preisverleihung mit Thomas Gottschalk heute im TV

Anzeige

Thomas Gottschalk präsentiert heute im TV eine Preisverleihung für „herausragende Kreativleistung während der Coronakrise“.

Das ZDF hat auf Grundlage der geltenden Verordnungen des Landes Berlin sowie des Konzerthauses ein Hygienekonzept erstellt. So können bei dem Klassik-Event rund 250 Gäste im Publikum live dabei sein. „Die Verleihung soll auch als mediales Forum dienen, das den Blick auch auf die Probleme von Musikerinnen und Musikern in Pandemiezeiten lenkt“, erklärt Tobias Feilen, Leiter der ZDF-Redaktion Musik und Theater. „Dies spiegelt sich besonders in einem Sonderpreis wider, der in diesem Jahr als Publikumspreis vergeben wird.“

Unter dem Motto „Klassik verbindet“ soll eine herausragende Kreativleistung während der Coronakrise gewürdigt werden. Der Preisträger geht aus einer von der Jury kuratierten Liste von sechs vorgeschlagenen Projekten hervor: die täglichen Social-Media-Konzerte und Open-Air-Auftritte des französischen Cellisten Gautier Capuçon, die Geisterkonzerte der Berliner Philharmoniker, die mobile Bühne der Staatsoper Stuttgart, der Bodypercussion-Workshop für zu Hause von Martin Grubinger, der Livestream mit der Johannes-Passion vom Bachfest Leipzig in mehr als 70 Länder sowie der größte virtuelle Chor Deutschlands #zusammenSINGENwirSTÄRKER.

Am heutigen Sonntag, 18. Oktober 2020, überträgt das ZDF um 22.15 Uhr die Verleihung des „Opus Klassik 2020″ aus dem Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.